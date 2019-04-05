بعد أنباء "الموجة الفيضانية".. الموارد المائية تطمئن أهالي بغداد

الخليج 365/ بغدادأصدرت وزارة الموارد المائية بياناً بشأن إمرار الموجة الفيضانية في العاصمة بغداد، وفيما أشارت إلى ارتفاع تدريجي بمنسوب مياه نهر دجلة في العاصمة وليس موجه سريعة جارفة، بينت أن مناسيب دجلة في بغداد ستعود إلى وضعها الطبيعي قريباً.

وجاء في بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "نظراً للأنباء المتداولة والتحذير من خطورة إمرار الموجة الفيضانية في بغداد، تبين وزارة الموارد المائية أن اتخاذها هكذا إجراء جاء للمحافظة على سلامة سدة سامراء، ولورود كميات كبيرة من المياه تم اطلاق ١٠٠٠ م٣/ثا على شكل دفعات ولفترة زمنية استغرقت ١٢ ساعة ولازالت مستمرة وتم تثبيت الاطلاقات على هذه الكمية لتأمين التوازن في سدة سامراء بين مقدمها ونهايتها".



وأكدت الوزارة، "استمرارها بتحويل كميات كبيرة إلى منخفض الثرثار، وأن وناظم الثرثار مهيأ بالكامل لاستيعاب الموجه الفيضانية التي وصلت إلى سامراء هذا اليوم وهي أعلى من سابقتها، وأن الوضع مسيطر عليه بالكامل وبدأت المناسيب بالانخفاض في منطقة بيجي بشكل واضح وهذا يسهم بإمرار الموجه بسلام وأمان إلى منخفض الثرثار".

وبشأن الوضع في بغداد، أضافت الوزارة "سنلاحظ أن هناك ارتفاعاً تدريجياً بمنسوب المياه وليس موجه سريعة جارفة، وأن تحذير الوزارة لأهالي بغداد للمتجاوزين على مقطع النهر من الأهالي وأصحاب المطاعم والمناطق السياحية"، متابعةً أن "تأثير الموجة القادمة من مؤخر سامراء ستتوقف حال انخفاض المنسوب مقدم السدة والذي نتوقعه خلال الساعات القادمة، وستعود بعد ذلك مناسيب نهر دجلة داخل بغداد إلى وضعها الطبيعي".

يذكر أن أمانة بغداد جددت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحذيرها لأصحاب المقاهي والمطاعم التي تقع على ضفة نهر دجلة تحسباً لارتفاع مناسيب المياه.

