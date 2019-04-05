الجمعيات الفلاحية تحذر من غرق ١٢٢ قرية في ميسان نتيجة السيول

الخليج 365/ بغدادحذر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حسن نصيف التميمي، الجمعة، من غرق ١٢٢ قرية في ميسان نتيجة السيول، لافتا الى أن الاتحاد لن يقف موقف المتفرج ازاء ما يحدث.

وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نحذر من غرق ١٢٢ قرية واقعة في قضاء الكميت التابع لمحافظة ميسان في حال فتح منفذ المصندك، فالدراسات تشير الى أن المياه ستقطع من المنفذ الى الاهوار الوسطى حوالي ١٦٠ كيلو متر، وهذه المسافة تقطنها مئات القرى، وفي قضاء الكميت وحده هناك ١٢٢ قرية عدا قرى قضاء علي الغربي وقضاء علي الشرقي والقرى التابعة الى غرب ميسان في البتيرة وقضاء الميمونة واجزاء من اراضي سيد احمد الرفاعي".



واضاف التميمي، أن "المساحة التي ستغمرها مياه المصندك تقدر اكثر من ٦٠٠٠ كيلومتر مربع، مما سيتسبب بنزوح عدد كبير من السكان، اضافة الى الاضرار التي ستحصل بالحقول والمزارع"، مؤكدا أن "الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لن يقف موقف المتفرج مما يحصل من أهمال متعمد او غير متعمد من الجهات ذات العلاقة ازاء ما يحدث".

ونشرت الخليج 365 في وقت سابق من، اليوم الجمعة، صورا يظهر فيها غرق قرى اميلحه، زويده، الشويطي شرقي محافظة ميسان نتيجة سيول قادمة من ايران، فضلا عن ارتفاع مناسيب نهر دجلة.

