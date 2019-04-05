انطلاق تظاهرة في النجف للمطالبة بسن قانون "قدسية" المدينة

الخليج 365/ النجفتظاهرات مئات الأشخاص وسط محافظة النجف، اليوم الجمعة، للمطالبة بسن قانون "قدسية" المحافظة.

وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من أهالي محافظة النجف وأصحاب المواكب الحسيني انطلقوا في تظاهرة من مجسر ثورة العشرين باتجاه المدينة القديمة.

وأضاف المراسل، أن المتظاهرين "تجاوز" أحد الأشخاص على الإمام الكاظم (عليه السلام)، وطالبوا بسن قانون "قدسية" النجف اسوة بمحافظة كربلاء.



يشار إلى أن محافظ النجف لؤي الياسري أعلن، الثلاثاء (2 نيسان 2019)، عن اعتقال صاحب مقهى في محافظة النجف "أساء للشعائر الدينية".