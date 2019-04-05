بغداد ترفع جسر الكريعات وتحذر المتواجدين على شواطئ دجلة من ارتفاع المياه

الخليج 365/ بغدادوافق محافظ بغداد فلاح الجزائري على رفع جسر الكريعات لغرض صيانته وتأهيله بناء على طلب قدمته مديرية طرق وجسور بغداد، فيما حذر المتواجدين على شواطئ نهر دجلة من مطاعم ومنشآت ومواطنين من ارتفاع منسوب المياه لمدة ثلاثة ايام.

وقال المحافظ، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن موافقته "جاءت ايضا نتيجة لارتفاع مناسيب نهر دجلة بعد اطلاق موجات مائية كبيرة من سامراء باتجاه بغداد نتيجة للأمطار التي هطلت مؤخرا"، لافتا الى ان "هذه الموجات سترفع مناسيب نهر دجلة ٣م بحسب ما أبلغتنا به وزارة الموارد المائية".



كما حذر المحافظ "اصحاب المطاعم والمشاريع الاستثمارية فضلا عن انذار جميع المتواجدين على شواطئ نهر دجلة من مطاعم ومنشآت ومواطنين من التواجد في حوض دجلة واعتبار من اليوم الجمعة حفاظا على سلامتهم".

كما لفت الجزائري الى ان "ارتفاع مناسيب دجلة سيستغرق ٣ ايام ثم يعود تدريجيا الى وضعه الطبيعي".

وافاد مصدر لـ الخليج 365، امس الخميس، بأنه سيتم تفكيك ورفع اجزاء من جسر الكريعات في بغداد اليوم الجمعة من قبل مديرية الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان.

يشار الى أن اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد حذرت في وقت سابق، من تكرار فاجعة الموصل خلال مرور المواطنين على جسر الكريعات ببغداد نتيجة ارتفاع مناسيب دجلة.

