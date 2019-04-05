نائب: ملاحظات وتعديلات كثيرة ستطرأ على مسودة قانون الانتخابات المحلية

الخليج 365/ بغدادكشف نائب عن تيار الحكمة، الخميس، ان ملاحظات وتعديلات كثيرة ستطرأ على مسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال حسن فدعم في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الخميس الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا ان "هناك ملاحظات وتعديلات كثيرة سيتم ادراجها على مشروع القانون خلال القراءة الثانية والمناقشة للقانون منها قضية تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات وبقاء الاقضية والنواحي او الغاؤها والشهادة للمرشح وقضايا اخرى كثيرة".



واضاف فدعم، ان "رؤيتنا بتيار الحكمة ان يتم اعطاء فرصة اكبر للمواطنين للمشاركة والترشح، ومنح فرص اكبر للفوز بالانتخابات"، مشددا على أن "يكون هناك ممثلا حقيقيا للشعب ويتم اعطاء فرص للخاسر الاعلى واعتماد القائمة المفتوحة كما يكون التمثيل لمختلف حملة الشهادات".

واعتبر أن "وجود المجالس الحالية غير شرعي بعد انتهاء العمر القانوني لها المحدد باربع سنوات"، مشيرا الى أن "هناك ضرورة لاستكمال تشريع القانون والمضي باجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن في نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل كحد اقصى".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الخميس 28 اذار 2019، القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.

