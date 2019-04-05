وزير الثقافة السعودي من المتنبي: بغداد منارة للتراث والإرث الثقافي بالعالم العربي

الخليج 365/ بغدادزار وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان، برفقة وزير الثقافة والسياحة العراقي عبد الأمير الحمداني، مناطق تاريخية وثقافية في بغداد.

وقالت وزارة الثقافة العراقية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الوزير السعودي تجوّل في شارع المتنبي، والقشلة "مقر الحكومة القديمة"، كما زار القصر العباسي، وبيت الوالي، إضافة إلى النصب التذكاري للشاعر أبي الطيب المتنبي، وبيت الملك غازي، ومنطقة الميدان.



ونقل البيان عن وزير الثقافة السعودي قوله، "تمتاز بغداد بالعديد من المعالم الثقافية والأثرية، التي خلّدها التاريخ كرموز ثقافية بالغة الأهمية، حيث تعد بغداد منارة للتراث والإرث الثقافي في العالم العربي".

وعن اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، قال الوزير السعودي "أسهم المجلس في تطوير العلاقات بين السعودية والعراق على كافة الأصعدة، وفي تعزيز التواصل الثقافي بيننا، وستسعى وزارة الثقافة إلى الاستمرار في تعزيز التعاون الثقافي مع دول أخرى، أحد أهم أولويات وتوجهات الوزارة".

وتأتي هذه الزيارة ضمن زيارة الوفد السعودي إلى العراق.

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ووقع العراق والسعودية مساء امس الخميس مذكرة تفاهم بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني وعدد كبير من الوزراء والمسؤلين في كلا الدولتين.

وذكر الحمداني على هامش حضوره لمراسيم التوقيع التي جرت في قصر الضيافة: أن بنود المذكرة كثيرة ولا تقتصر على جوانب الحج والعمرة وإنما تتضمن جوانب ثقافية.

وأكد الحمداني على حرص الوزارة على مد جسور التعاون الثقافي مع جميع الدول

وبدأت أمس الأول سلسلة اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق بين العراق والسعودية بعد وصول وفد سعودية يضم ١٠٠ شخصية كبيرة بينهم ٦وزراء.

يذكر أن الدورة الأولى لمجلس التنسيق كانت في العاصمة السعودية الرياض عام 2017.نها ستلجأ إلى بحيرة الثرثار وكذلك الحبّانية في الأنبار وكذلك الرزّازة في كربلاء لتصريف الفائض من مياه الأمطارِ والسيول، حيث توفر هذه البحيرات قدرة على استيعاب الفائض من المياه تُقدّرُ بنحوِ أربعين مليار متر مكعب من المياه.

كما اعلنت محافظة واسط، عن المباشرة بتفكيك جسرين عائمين في المحافظة اعتبارا من اليوم الجمعة، حيث سيتم تفكيك جسري برينج والاحرار العائمين بالمحافظة ليصبحان خارجين عن الخدمة اليوم، لإجراءات إحترازية بسبب ارتفاع مناسيب نهر دجلة.

