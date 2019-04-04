اتفاق لتزويد السعودية للعراق بالكهرباء وتشكيل مجلس أعمال مشترك

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن تشكيل مجلس أعمال عراقي سعودي مشترك وافتتاح قنصلية للسعودية في بغداد واثنتين في محافظتين قريبًا، والإتفاق على تزويد السعودية للعراق بالكهرباء وإنشاء مدينة رياضية جنوب العاصمة بتمويل سعودي.

ووقع العراق والسعودية في بغداد اليوم في اعقاب الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الاعلى المشترك بين البلدين على 13 مذكرة تفاهم شملت عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والصحة والتجارة والاستثمار.

وأعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الوفد السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان عن تشكيل مجلس أعمال سعودي عراقي ومنح بغداد 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي وانشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بين البلدين.

وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سيزور الرياض أواخر الشهر الحالي لتوقيع اتفاقيات بهذا الشأن مع السعودية.. مؤكدًا أنّ العلاقات بين البلدين خرجت من مجال التخطيط إلى التنفيذ.

وأوضح أن نتائج مثمرة ستتحقق قريبا بين العراق والسعودية بينها ملف تأشيرات الدخول والتمثيل الدبلوماسي، منوها إلى أنّ العراقيين بإمكانهم المباشرة بالحصول على تأشيرات الدخول إلى السعودية مباشرة من قنصليتها في بغداد دون الحاجة للذهاب إلى الأردن أو غيرها من البلدان.

ومن جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة رئيس الوفد العراقي لاجتماعات مجلس التنسيق المشترك ثامر الغضبان إلى أنّ موقع المدينة الرياضية المهداة من السعودية إلى العراق سيكون في منطقة بسماية جنوب بغداد.

وأضاف أن العراق وقع مذكرة تفاهم مع السعودية لتزويده بالطاقة الكهربائية وربط البلدين في هذا المجال وانشاء محطات توليد جديدة. يشار إلى أنّ العراق يستورد الكهرباء من إيران لتغطية جزء من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات، حيث تعرضت البنى التحتية للطاقة إلى التدمير والإهمال جراء عقود من الحروب والحصار.

القصيبي والغضبان يوقعان مذكرات تفاهم سعودية عراقية

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افتتاح مبنى القنصلية السعودية في بغداد

واليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن افتتاح مبنى القنصلية السعودية لدى بغداد بحضور وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان الخميس إن "مبنى قنصلية المملكة العربية السعودية افتتح في بغداد بحضور وزير الخارجية محمد علي الحكيم". وقال إن "العلاقة مع السعودية استراتيجية".. مؤكدا أن "العراق يمضي بتوازن وقوة لبناء مصالحه".

وأضاف الصحاف أنّ "المهم لدينا هو تنفيذ ما نتفق بشأنه وجهودنا مع مختلف وزارات الدولة العراقية تتكامل لتحقيق ذلك".. وأشار إلى أنّ "حجم الإقبال الدولي والعربي على العراق يؤشر بواقعية ان العراق بات محورياً في المنطقة".

وبين أن هذا التطور يهدف إلى تعزيز التواصل بين بغداد والرياض ويؤكد حرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصليّة وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المُقدَّسة في المملكة لأداء الحجّ والعمرة وزيارة العتبات المُقدَّسة في العراق ولتسهيل إجراءات حركة العمل، والتبادل التجاريّ بين البلدين".

وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد عام 2015 بعد قطيعة استمرت 25 عاما عقب انقطاع العلاقات بين البلدين في أعقاب غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990.

ويجري حاليا العمل على افتتاح قنصليتين أخريين في محافظتين عراقيتين وبما يمكن منح تأشيرات الدخول للمسافرين العراقيين إلى السعودية من دون الحاجة للحصول عليها من سفارة المملكة في الاردن.



ولدى وصوله إلى بغداد مساء امس، فقد أعلن الوفد السعودي الذي يضم 115 مسؤولا يتقدمهم 7 وزراء عن تخصيص مليار دولار لتنفيذ مشاريع في العراق وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وافتتاح ثلاث قنصليات للسعودية في بغداد ومحافظات اخرى والتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم التي تعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقد بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مع الوفد السعودي برئاسة القصبي وزير التجارة والاستثمار ووفد المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يعقد اعماله في بغداد حاليا، تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات.

وسبق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن وقع مع رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بالرياض في 22 اكتوبر عام 2017 بحضور وزير الخارجية الاميركي السابق تيرلسون على مذكرة تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين.

ويهدف المجلس إلى رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية والثقافية بين البلدين وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بينهما.