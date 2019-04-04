الانواء الجوية: امطار متوسطة الشدة رعدية احيانا خلال اليومين المقبلين

الخليج 365/ بغدادرجحت الهيئة العامة للانواء الجوية، الخميس ، أن تشهد البلاد طقسا غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وتكون رعدية احيانا ليوم غد الجمعة وبعده.

وقالت في تقرير لها، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "المنطقة الوسطى ستشهد يوم غد الجمعة، طقسا غائما مع تساقط امطار رعدية احيانا ولاتغير في درجات الحرارة ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا وكذلك المنطقة الجنوبية الا ان ستشهد ترتفع درجات الحرارة فيها".



واضاف التقرير ان "يوم السبت ستكون مناطق البلاد كافة طقسها غائم مصحوب بتساقط امطار رعدية الاان المنطقة الجنوبية ستشهد تحسن بطقسها بعد الضهر اما رياح البلاد ستكون خفيفة ومعتدلة السرعة".