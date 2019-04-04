انقاذ فتاة تولد ٢٠٠٥ حاولت الانتحار من عمارة سكنية ببغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية انقذت فتاة (تولد ٢٠٠٥) حاولت الانتحار من عمارة سكنية في بغداد.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "احدى دوريات نجدة بغداد تمكنت، اليوم، من انقاذ حياة فتاة مراهقة تبلغ من العمر 14 سنة قامت برمي نفسها من الطابق الرابع من احدى العمارات السكنية في منطقة حي العامل، جنوب غربي بغداد".

واضاف المصدر، أنه "تم نقلها فوراً بعجلات نجدة بغداد الى المستشفى لتلقي العلاج الفوري"، مشيرا الى "فتح تحقيق في ملابسات الحادث".

