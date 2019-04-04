المالكي وبري يؤكدان ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يزور بغداد حالياً".

وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا "مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، وناقشا الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة".



وأكد المالكي وبري، بحسب البيان، "على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات كافة".

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وصل، الأحد (31 آذار 2019)، إلى العراق في زيارة رسمية التقى خلالها الرئاسات الثلاث ومراجع الدين في محافظة النجف.

