بالوثيقة .. النائب الأول لمحافظ البصرة يطلب التحقيق معه بناءً على توجيه الصدر

الخليج 365/ البصرةوجه النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي طلباً الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد للتحقيق معه استجابة لدعوة وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى أنصاره من المسؤولين في الحكومة.

وجاء في الكتاب الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه "استناداً لتوجيهات الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر في (3 نيسان 2019)، ودعماً لمشروع الاصلاح، أطلب من مجلسكم اجراء التدقيق والتحقيق فيما إذا كانت هنالك أي مخالفة خلال تسنمي منصب النائب الأول لمحافظ البصرة منذ (7 تموز 2013)، ولغاية اليوم".



يشار الى أن العديد من كبار المسؤولين المحليين في البصرة ينتمون الى كتلة الأحرار (التيار الصدري)، من ضمنهم النائب الأول للمحافظ محمد طاهر التميمي، ومعاون المحافظ لشؤون الشباب والرياضة مهند السعد، ورئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة محمد المنصوري.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه يوم أمس (3 نيسان 2019) جميع الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة من كتلة الأحرار بعرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ودعا الكتل الأخرى الى القيام بنفس الشيء.



