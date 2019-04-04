الاعرجي: نستغرب تصريحات سياسيين رفضوا إفتتاح القنصلية السعودية في بغداد

اعرب نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الخميس، عن استغرابه من تصريحات سياسيين رفضوا إفتتاح القنصلية السعودية في بغداد، فيما دعا الجميع الى الترحيب بالخطوات التي من شأنها إعادة العراق إلى المحيط العربي والإقليمي والدولي.
وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستغرب التصريحات الرافضة لإفتتاح القنصلية السعودية في بغداد والصادرة من بعض السياسيين"، مبينا ان "هذه التصريحات إن دلت على شيء فإنّها تدل على أنهم لا يفقهون شيئاً من السياسة والدبلوماسية لكون المملكة العربية السعودية تملك في الأساس تمثيلاً دبلوماسياً وسفارة في بغداد".
واضاف ان "القنصلية فهي ذات طابع خدمي وليس سياسي مثل منح سمات الدخول (الفيزا) أو المصادقة على بعض المستندات والوثائق"، داعيا الجميع الى "الترحيب بالخطوات التي من شأنها إعادة العراق إلى المحيط العربي والإقليمي والدولي".
واعتبر الاعرجي ان "القطيعة لا ينتج عنها إلا المشاكل والأزمات وهذا ما كان واضحاً خلال تجربة السنوات السابقة".
وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن افتتاح مبنى القنصلية السعودية لدى بغداد بحضور الوزير محمد علي الحكيم.
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