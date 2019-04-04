الدفاع المدني: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لموجة السيول والفيضانات في ديالى

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التصدي لموجة السيول والفيضانات في محافظة ديالى.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في حديث لـ الخليج 365، "كان لحضور (الأمين العام لمنظمة بدر) هادي العامري لاجتماع اللجنة الفرعية لإدارة أعمال الدفاع المدني في محافظة ديالى أثراً كبيراً في تجنب المحافظة خطر الفيضانات".



وأضاف بوهان، أن العامري "وجه بعد استطلاع ميداني أثمر حتى وقت متأخر من ليلة أمس جواً وبراً لاتخاذ إجراءات عاجلة جداً لاستكمال مهرب وادي صلاح الدين وإجراءات أخرى تتعلق بخطة الطوارئ العامة في المحافظة، الأمر الذي أحدث منعطفاً كبيراً وحاسماً في إجراءات التصدي لموجة السيول والفيضانات".

وكان العامري وصل، أمس الأربعاء (3 نيسان 2019)، إلى ديالى، وعقد اجتماعاً مع خلية الأزمة في المحافظة لبحث قضايا السيول والفيضانات واخلاء القرى المهددة.

