انباري يعيد احياء زورق سومري استخدم في بناء الجنائن المعلقة "صور"

الخليج 365/ بغداداقدم باحث وفنان تشكيلي في الانبار، على صناعة زورق سومري بمعدات بدائية ولا يستخدم فيها المسامير او الالواح الخشبية، حيث يروم السفر عبره من مدينة هيت الى البصرة.

وقال الباحث رشاد سليم المسؤول عن مشروع الى الخليج 365، "عدت من لندن الى العراق لأعيد احياء الزوارق القديمة والتي تأكدنا من وجودها في العصر السومري، حيث كانوا ينقلون فيها مادة القير من هيت الى الحلة لاستخدامها في بناء الجنائن المعلقة".



واضاف ان "عملي لم يقتصر على هذا الزورق فقط وانما قمت بصناعة عدد من الزوارق منها (الكفة) في مدينة الحلة و(المشحوف) في الجنوب"، مشيرا الى "انني سوف اقوم برحلة نهرية الى الحلة بهذا الزورق البدائي، ومن هناك سوف التقي بباقي الزاوق لنتوجه بعدها الى البصرة".