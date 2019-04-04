التعليم العالي توجه بعدم استيفاء الأجور من الطلبة المؤجلين بالدراسة المسائية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، الجامعات كافة بعدم استيفاء الأجور الدراسية من طلبة الدراسات الأولية المؤجلين بالدراسة المسائية.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس، "حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على عدم مطالبة الجامعات بالأجور الدراسية للطلبة الدراسات الأولية المسائية المقبولين وفق القانون 15 لسنة 2016 بسبب تأخر إجراءات استحصال عدم الممانعة من دوائرهم على الدراسة".
وأضاف عباس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 2016 من صلاحية الوزارة".
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