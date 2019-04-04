الادعاء العام يكشف عن الإجراءات المتخذة بحق متهم بالاعتداء على منتسبة في الدفاع

الخليج 365/ بغدادكشفت رئاسة الادعاء العام، الخميس، عن الاجراءات المتخذة بقضية الاعتداء بالضرب على احدى المنتسبات في وزارة الدفاع امام مبنى الوزارة.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئاسة الادعاء العام كشفت عن الاجراءات المتخذة بصدد قضية الاعتداء بالضرب على احدى المنتسبات في وزارة الدفاع امام مبنى الوزارة"، مبينا ان "المتهم القي القبض عليه وجرى تصديق اعترافاته من قبل محكمة تحقيق الكرخ واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقاً لاحكام المادة (405 /31 ) من قانون العقوبات".



واضاف ان "المتهم قام بالاعتداء بالضرب على المجنى عليها بواسطة حجر كبير على وجهها ما ادى الى فقدانها الوعي عند خروجهما من مقر وزارة الدفاع كونهما يعملان فيها بعد ان تحرش بها لفظياً".

ولفت إلى "اتخاذ كافة الاجراءات وتدوين اقوال المصابة وذويها وكذلك اقوال الشهود بغية احالة المتهم الى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".

يذكر ان احد منتسبي وزارة الدفاع العراقية اعتدى على منتسبة بالوزارة اثناء خروجهما بعد انتهاء الدوام الرسمي، بواسطة حجر كبير ادى الى تهشم وجه الفتاة واصابتها بحالة اغماء، قبل ان ينقذها كلب من الـ"K9" في الوزارة، فيما تم اعتقال المنتسب في الحال.

