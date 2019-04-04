نائب يدعو الحكومة الى ان يكون موقع الملعب المهدى من السعودية بابو غريب

الخليج 365/ بغداددعا النائب طلال الزوبعي، الخميس، الى ان يكون موقع الملعب المهدى من السعودية في ابو غريب غربي بغداد.

وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، ان "قضاء ابو غريب غربي بغداد، لا يوجد فيه منشآت حيوية حديثة تخدم القضاء"، داعيا الحكومة الى "ان يكون موقع الملعب المهدى من السعودية في القضاء".

واضاف الزوبعي ان "القضاء يحتوي على ارض مخصصة لبناء مثل هكذا ملاعب يمكن ان تخدم ابناء القضاء اولا والعراقيين عامة".



وكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط رئيس اللجنة التنسيقية العراقية - السعودية ثامر عباس الغضبان، اليوم الخميس، أن موقع الملعب "المُهدى" من السعودية إلى العراق سيكون في منطقة بسماية.