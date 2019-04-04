دعا النائب طلال الزوبعي، الخميس، الى ان يكون موقع الملعب المهدى من السعودية في ابو غريب غربي بغداد.
وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، ان "قضاء ابو غريب غربي بغداد، لا يوجد فيه منشآت حيوية حديثة تخدم القضاء"، داعيا الحكومة الى "ان يكون موقع الملعب المهدى من السعودية في القضاء".
واضاف الزوبعي ان "القضاء يحتوي على ارض مخصصة لبناء مثل هكذا ملاعب يمكن ان تخدم ابناء القضاء اولا والعراقيين عامة".
وكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط رئيس اللجنة التنسيقية العراقية - السعودية ثامر عباس الغضبان، اليوم الخميس، أن موقع الملعب "المُهدى" من السعودية إلى العراق سيكون في منطقة بسماية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو الحكومة الى ان يكون موقع الملعب المهدى من السعودية بابو غريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.