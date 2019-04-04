بالفيديو: أبرز الملفات التي بحثها بري مع صالح والحلبوسي في العراق

من بغداد الى النجف ومن ثم كربلاء ليعود للاولى، رحلة دبلوماسية دينية اقتصادية يخوضها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري منذ قدومه للعراق في الحادي والثلاثين من اذار الماضي. آخر محطتين لتلك الزيارة كانت اولاهما لرئيس الجمهورية برهم صالح داخل قصر السلام ببغداد، ليبعث بري من خلالها رسالة تعزية للشعب العراقي بغرق عبارة الموصل ويثني على انتصارات الجيش على داعش.

اما الثانية، فخصصها بري للقاء نظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي داخل قبة البرلمان، ليتم الحديث عن اهم المشتركات وسبل تطويرها خدمة للطرفين.



ومن المؤمل ان ينتهي مشوار رئيس البرلمان اللبناني اليوم الخميس، بحسب مصادر مطلعة، في وقت بينت فيه جميع الاطراف التي التقى بها بري بأن اللقاء كان مثمرا وسيأتي أُكُلَه في الفترة المقبلة.

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