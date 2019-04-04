اما الثانية، فخصصها بري للقاء نظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي داخل قبة البرلمان، ليتم الحديث عن اهم المشتركات وسبل تطويرها خدمة للطرفين.
ومن المؤمل ان ينتهي مشوار رئيس البرلمان اللبناني اليوم الخميس، بحسب مصادر مطلعة، في وقت بينت فيه جميع الاطراف التي التقى بها بري بأن اللقاء كان مثمرا وسيأتي أُكُلَه في الفترة المقبلة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أبرز الملفات التي بحثها بري مع صالح والحلبوسي في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.