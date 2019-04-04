تأجيل دعوى استخراج اقليم كردستان النفط وتصديره إلى السابع من الشهر المقبل

الخليج 365/ بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة إلى السابع من الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة".



وأضاف أن "وكيل المدعي وزير النفط/ اضافة لوظيفته، قدم لائحته بتوقيع موكله شخصياً تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا في الجلسة السابقة، لكنها لم تتضمن الاجوبة المطلوبة لاسيما تفسير المادة (10) من قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي ومصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الذي سمحت بموجبه للاقليم تصدير 300 الف برميل من نفط الاقليم و250 الف من نفط محافظة كركوك".

واكد الساموك، أن "المحكمة طلبت من وكيل المدعي ايضاً الايضاح عن وجود مشروع قانون جديد للنفط والغاز يتم العمل على تشريعه حالياً"، مشيرا إلى أن "وكيل المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية/ اضافة لوظيفته، قدم لائحة غير موقعة من موكله، وقال إنه خارج العراق، وسيقوم بتوقيعها حال عودته".

ولفت إلى ان "وكيلي الاشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفتهما، لم يقدما لائحتهما حيث قال وكيلاهما أن اللائحتين ما زالتا قيد المداولة، وطلبا امهالهما لغرض تقديم اللائحة"، مبينا ان "وكيل الشخص الثالث وزير المالية الاتحادية/ اضافة لوظيفته، قدم لائحته بتوقيع الوزير، وتضمنت الدعوة للالتزام بقوانين الموازنة الاتحادية في موضوع النفط، كما طلب استئخار الدعوى لحين تشريع قانون النفط والغاز".

وتابع الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت امهال الاطراف لغرض تقديم الاجوبة من موكليهم شخصياً التي يجب أن تتضمن اجوبة كاملة على الاستفسارات كاملة على أن تقدم خلال موعد مناسب قبل موعد المرافعة المقبل الذي تم تحديده في السابع من شهر ايار المقبل".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد بدأت في مطلع أيار عام 2018 النظر في الدعوى التي أقامتها الحكومة الاتحادية على حكومة إقليم كوردستان، والتي تطالبها فيها بتسليم النفط المنتج إلى بغداد وعدم جواز تصديره بصورة مستقلة.

