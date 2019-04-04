افتتاح مبنى القنصلية السعودية لدى بغداد بحضور الحكيم

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن افتتاح مبنى القنصلية السعودية لدى بغداد بحضور الوزير محمد علي الحكيم.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان مقتضب ورد الى الخليج 365، إن "مبنى قنصلية المملكة العربية السعودية افتتحت لدى بغداد ، اليوم، بحضور وزير الخارجية محمد علي الحكيم".

ووصف الصحاف العلاقة مع السعودية بأنها "استراتيجية"، مؤكدا أن "العراق يمضي بتوازن وقوة لبناء مصالحه".



وأعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي عقب وصوله بغداد، امس الأربعاء، على رأس وفد رسمي وتجاري كبير، أن السعودية تستعد لافتتاح قنصليتها في بغداد ،وأكد على وجود تحضيرات لافتتاح ثلاث قنصليات أخرى في محافظات عراقية.