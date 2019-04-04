محكمة تحقيق: موظفان في منفذ زرباطية مسؤولان عن حرق مخازنه

الخليج 365/ بغداداعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان موظفين في منفذ زرباطية مسؤولان عن حرق مخازنه، مبينا ان المحكمة صدقت أقوال المتهمين لإحالتهم وفق القانون للمحاكم المختصة.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "موظفين اثنين في هيئة الكمارك لمنفذ زرباطية احدهم معاون مدير اعترفا أثناء التحقيق أمام محكمة تحقيق بدرة بحرق مخزن كمارك زرباطية لإخفاء ملفات تتعلق بفساد مالي وإداري".



وتابع ان "المحكمة صدقت أقوال المتهمين لإحالتهم وفق القانون للمحاكم المختصة".

يذكر إن حريقا اندلع في منفذ زرباطية الحدودي في محافظةِ واسط أدى إلى احتراق الأرشيف الأساسي للمنفذ والذي يتضمن وثائقَ إجازات الاستيراد ومستمسكاتٍ خاضعة للتدقيق.

