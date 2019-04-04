اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان موظفين في منفذ زرباطية مسؤولان عن حرق مخازنه، مبينا ان المحكمة صدقت أقوال المتهمين لإحالتهم وفق القانون للمحاكم المختصة.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "موظفين اثنين في هيئة الكمارك لمنفذ زرباطية احدهم معاون مدير اعترفا أثناء التحقيق أمام محكمة تحقيق بدرة بحرق مخزن كمارك زرباطية لإخفاء ملفات تتعلق بفساد مالي وإداري".
وتابع ان "المحكمة صدقت أقوال المتهمين لإحالتهم وفق القانون للمحاكم المختصة".
يذكر إن حريقا اندلع في منفذ زرباطية الحدودي في محافظةِ واسط أدى إلى احتراق الأرشيف الأساسي للمنفذ والذي يتضمن وثائقَ إجازات الاستيراد ومستمسكاتٍ خاضعة للتدقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة تحقيق: موظفان في منفذ زرباطية مسؤولان عن حرق مخازنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.