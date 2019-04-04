بيرقدار: قضية "الميتسوبيشي" تصل إلى محكمة تحقيق النزاهة

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن وصول الأوراق التحقيقية الخاصة بعقد توريد سيارات المتسوبيشي إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة صباح اليوم.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "الأوراق التحقيقية الخاصة بموضوع عقد توريد سيارات المتسوبيشي لوزارة الداخلية عرضت اليوم الخميس الموافق 4/4/2019 من قبل هيئة النزاهة على محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة أستئناف بغداد الرصاقة للاتحادية".
وأضاف بيرقدار أن "المحكمة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية فور وصول القضية التي سيكشف عن نتائجها في الأيام المقبلة".
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