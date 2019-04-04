المرور: المباشرة بقطع الطرق المؤدية إلى ملعب الشعب

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن المباشرة بقطع الطرق المؤدية إلى ملعب الشعب الدولي في بغداد بسبب مباراة الزوراء والشرطة التي ستقام في الساعة الخامسة من عصر اليوم.

وقال الرائد فادي عماد في حديث لـ الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "المباشرة بقطع الطرق المؤدية إلى ملعب الشعب الدولي".

وأوضح عماد، أن "تم قطع الطريق المؤدي من تقاطع حمى باتجاه ملعب الشعب مقطوع بالوقت الحاضر، وكذلك قطع الطريق المؤدي من تقاطع المثنى باتجاه الملعب".



يذكر أن ملعب الشعب الدولي سيحتضن في الساعة الخامسة من عصر اليوم مباراة بين ناديي الزوراء والشرطة ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم.