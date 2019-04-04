بالفيديو: تعرّف الى مواد مسودة مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر

أرسل ديوان رئاسة الجمهورية مسودة مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، بهدف التصويت عليه بعد اعتبار ضحايا الجريمة شهداء سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين منهم لغاية الان.

فماذا تضمنت مسودة مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر؟

اعتبار ضحايا جريمة القاعدة الجوية سبايكر شهداء سواء الذين عثر على رفاتهم أو المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد، ويتمتعون بجميع حقوق الشهداء اسوة باقرانهم في وزارة الدفاع، هو ابرز ما جاء في نص مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر الذي ارسل من قبل ديوان رئاسة الجمهورية إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب.



ونصّ مشروع القانون أيضا على إكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء وتسليم الرفات لذويهم بمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ التصويت على القانون، على ان تقوم وزارة الصحة بإكمال اجراءات مطابقة البصمة الوراثية المعروفة بالحمض النووي.

وشدد القانون على عدم شمول مرتكبي جريمة (سبايكر) بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم العقوبة بالتقادم للجنح، ملزما الجهات القضائية بمتابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المساعدين او المسهلين او المحرضين على ارتكاب الجريمة.

وتطرق مشروع القانون ايضا الى تقديم الدعم المادي والمعنوي لذوي الشهداء وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي وتقديم القروض الاسكانية لبنائها.

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ووجه مشروع القانون وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية الاخرى، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخليد شهداء القاعدة الجوية معنويا وادانة الجريمة من خلال اقامة نصب تذكارية وغيرها من الاعمال التي تخلد الواقعة.

ودعا مشروع القانون ايضا وزارة الخارجية ومؤسسة الشهداء والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى الى التعريف بهذه الجريمة امام المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان كونها جريمة ابادة جماعية، وجريمة ضد الانسانية.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور اكثر من اربع سنوات على الجريمة البشعة التي وقعت في حزيران من عام الفين واربعة عشر، الامر الذي يؤشر جدية رئاسة الجمهورية الحالية في تفعيل القانون باسرع وقت ممكن.

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