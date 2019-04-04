الحزبان الرئيسان في كردستان العراق ينهيان خلافاتهما وينتقلان لتشكيل الحكومة

اسماء السيد - أعلن الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان العراق عن حل خلافاتهما حول المناصب الحكومية وانتقالهما مع الأحزاب الأخرى إلى مرحلة تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، المرشح لها مسرور نجل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في إنجاز تم بوساطة أميركية.

"الخليج 365": أنهى الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسين، مقاطعته لجلسات برلمان الإقليم الجديد، التي تناقش مشروع قانون تفعيل رئاسة الإقليم، وشارك في جلسة أمس للمرة الأولى من أجل تعديل صيغة انتخاب رئيس إقليم كردستان إلى حين المصادقة على الدستور الدائم للإقليم.

فحوى الاتفاق

قال لطيف الشيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد في تصريحات صحافية، إن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني توصلا إلى تفاهم مشترك حول تشكيل الحكومة الجديدة ونظام الحكم في الإقليم، بما فيه الرئاسات والهيئات، وذلك عبر إجراء اتصال هاتفي، جرى خلال الساعات الأخيرة بين كوسرت رسول نائب الأمين العام للإتحاد الوطني ومسعود بارزاني، حيث اتفقا على إعداد مسودة اتفاق بين الجانبين للتوقيع عليها من قبل الحزبين، وذلك بعد حوارات مكثفة مع القوى والأطراف السياسية الأخرى من أجل تذليل الصعوبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

جاء هذا التطور اللافت في حل الأزمة السياسية التي يشهدها الإقليم منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت فيه في 30 سبتمبر عام 2018 إثر موافقة الحزب الديمقراطي على تولي الاتحاد الوطني مناصب رئاسة برلمان الإقليم ونائب رئيس حكومته، إضافة إلى 5 وزارات و3 وكلاء وزارات و3 رؤساء هيئات مستقلة بدرجة وزير، إلى جانب 3 أعضاء في مجلس أمن كردستان و3 ممثلين للإقليم في الخارج وعدد من المدراء العامين والمستشارين.



الاتفاق بوساطة أميركية

من جهته، كشف مصدر في إقليم كردستان أن اتفاق الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن توزيع المناصب في حكومة الإقليم جاء بعد ضغوط أميركية.

وقال المصدر إن "اتفاق الحزبين هذا جاء بعد ضغوط مارسها الأميركيون على الطرفين، الأمر الذي دفع حزب الاتحاد إلى حضور جلسات البرلمان". ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن المصدر قوله إن "الاتحاد الوطني سيتولى 6 وزارات هي: البيشمركة والتخطيط والنقل، التعليم العالي، والزراعة، إضافة إلى وزارة الإقليم لشؤون بغداد، التي تم استحداثها خلال المفاوضات".

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مسعود يحذر

ويوم أمس، قال رئيس الإقليم السابق رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني خلال كلمة في افتتاح معرض أربيل للكتاب إن القوى السياسية لن تنتظر أكثر في ملف تشكيل حكومة كردستان، وستمضي في تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

أضاف قائلًا "كما تعلمون فقد خاض الإقليم انتخابات يوم 30 سبتمبر من العام الماضي، وأعلنت نتائجها، وصبرنا كثيرًا، وأعطينا الفرصة لجميع الأطراف، من أجل تشكيل الحكومة من مختلف الأطراف الفائزة في الانتخابات، وقد أُعطي الوقت اللازم والفرصة الكاملة، ولكن الآن وصلنا إلى مرحلة لم يعد فيها الانتظار مقبولًا، ولم تعد أي حجج ومبررات مقبولة، فقد انتهى وقت الانتظار، وسيباشر البرلمان الإجراءات الضرورية في ما يخص انتخاب رئيس للإقليم، وتكليف رئيس الوزراء، ولا نزال نأمل بأن يتم تشكيل الحكومة من جميع الأطراف الفائزة، ولكن أقول بصراحة أنه اعتبارًا من اليوم لن ننتظر لحظةً أخرى، وسوف تُشكل الحكومة في أقرب وقت".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حصل في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر الماضي على 45 مقعدًا في برلمان الإقليم، الذي يتشكل من 111 مقعدًا، فيما حصل الاتحاد الوطني على 21 مقعدًا، الأمر الذي يتيح للحزب تشكيل الحكومة الجديدة وتولي رئاسة الإقليم.

على هذا الأساس، فقد رشح الديمقراطي نائب رئيسه رئيس وزراء الإقليم الحالي نيجيرفان بارزاني لمنصب رئيس الإقليم ومسرور بارزاني نجل زعيم الحزب مسعود بارزاني لمنصب رئيس حكومة الإقليم، وإذا ما تمت موافقة البرلمان عليه يقوم رئيس الإقليم الجديد بتكليفه بتشكيل الحكومة خلال 30 يومًا.

يذكر أن منصب رئيس الإقليم شاغر منذ أن استقال منه رئيسه السابق مسعود بارزاني، حيث تنحّى من منصبه في نوفمبر عام 2017 بعدما كان قد انتخب لتوليه في عام 2005 من قبل البرلمان، ثم من قبل المواطنين مباشرة عام 2009، ومدد له البرلمان عامين في 2013، وبعد انتهائهما في 2015 وعدم توصل الكتل السياسية إلى قانون صلاحيات رئيس الإقليم واستمرار الحرب على تنظيم داعش، بقي بارزاني رئيسًا لسنتين إداريتين بقرار قضائي حتى إعلانه تنحيه عن الرئاسة.