السجن سبع سنوات بحق مدير ملاحظية التسجيل العقاري السابق في سامراء

الخليج 365/ بغدادأعلنت مفتشية وزارة العدل، الخميس، عن صدور حكم بالسجن سبع سنوات بحق مدير ملاحظية التسجيل العقاري السابق في سامراء.

وقال المفتش العام للوزارة كريم الغزي، في بيان تلقت الخليج 365، إن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق المدير السابق لملاحظية التسجيل العقاري في سامراء (م.ط.س)".

وأضاف الغزي، أن "قرار المحكمة جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لقيام المدان بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها".



وبيّن، أن "القرار تضمن إعطاء الحق لملاحظية التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".

وأشار المفتش العام الى إن "محكمة التمييز الإتحادية صادقت على قرار الحكم الصادر من محكمة الجنايات، والقاضي بسجن المدان سبع سنوات".

