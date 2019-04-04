مياه دجلة تدخل إلى قرية شمالي بيجي ومخاوف من الغرق

الخليج 365/ صلاح الدينأفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن مياه نهر دجلة دخلت إلى قرية شمالي بيجي، شمالي المحافظة، مشيرا الى مغادرة بعض الاهالي منزلها وسط مخاوف من الغرق.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مياه دجلة دخلت إلى قرية المسحك شمالي بيجي في محافظة صلاح الدين، بنسب بسيطة"، مشيرا الى أن " السكان يخشون الغرق، فيما غادرت بعض العوائل المنطقة".

واعلنت وزارة الداخلية، مطلع نيسان الحالي، رفع حالة التأهب القصوى في محافظات صلاح الدين وديالى وواسط وميسان وكركوك بسبب تهديدات السيول.

