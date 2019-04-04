جنايات ذي قار:أحكام مختلفة على متاجرين بالمخدرات

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن إصدار محكمة جنايات ذي قار أحكاماً مختلفة بالسجن مع غرامات مالية بحق ثلاثة مدانين بالاتجار بالمواد المخدرة.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة الأولى لمحكمة جنايات ذي قار قضت حكما بالسجن لمدة 15 عاماً مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالأدوية المخدرة في مدينة الناصرية والبالغة 190 قرصا مخدرا".
وأضاف البيان، أن "محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثالث وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة حيازة حبوب مخدرة بقصد المتاجرة فيها".
وأشار البيان، إلى أن "الاحكام بحق المدانين الثلاثة صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
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