محافظ النجف: 22 ألف منتسب أمني سيشتركون بخطة تأمين زيارة المبعث النبوي

الخليج 365/ بغدادأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، عن مشاركة 22 ألف منتسب أمني في خطة تأمين الزائرين المتوافدين إلى مرقد الإمام علي عليه السلام بمناسبة ذكرى زيارة المبعث النبوي، فيما أفاد مصدر أمني بقطع الطريق المؤدي من ساحة ثورة العشرين إلى المدينة القديمة لتوفير الحماية للزائرين المتوافدين بأعداد كبيرة إلى المرقد.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها الخليج 365، إن "أكثر من 22 ألف ضابط ومنتسب سيشتركون في الخطة الأمنية (الخاصة بزيارة مرقد الإمام علي عليه السلام بمناسبة ذكرى المبعث النبوي)".



وأضاف الياسري، أن "نصف الأجهزة الأمنية دخلت في حالة إنذار مشدد"، مشيراً إلى "تأمين مرقد الإمام علي (عليه السلام) ومقبرة وادي السلام وقضاء الكوفة ومسجد الكوفة ومرقد مسلم بن عقيل (عليه السلام) ومسجد السهلة بشكل كامل".

من جانبه، قال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "الأجهزة الأمنية قطعت الطريق المؤدي من ساحة ثورة العشرين إلى المدينة القديمة في محافظة النجف من أجل توفير الحماية للزائرين المتوافدين بأعداد كبيرة إلى مرقد الإمام علي عليه السلام بمناسبة ذكرى المبعث النبوي".

