النزاهة: ضبط منظمي معاملات وكتاب عرائض متجاوزين على أراض للدولة في نينوى

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن تنفيذ ملاكات مديرية تحقيق نينوى عمليتي ضبط لـ44 متهما بـ"التجاوز" على أراض تعود ملكيتها للدولة في المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى، قام بضبط 44 متهما بالتجاوز على أراض عائدة للدولة تقع في مركز المحافظة".

وأضافت الدائرة، أن "المتهمين قاموا باستغلال تلك الأراضي لإنشاء أكشاك وكرفانات واتخاذها مكاتب للاستنساخ والتصوير وكتابة العرائض وتنظيم المعاملات، دون استحصال الموافقات الأصولية من الجهات المعنية".



وأكدت الدائرة، "تنظيم محضري ضبط أصوليين بجميع المبرزات الجرمية المضبوطة في العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما على الهيئة القضائية التي قررت إجراء التحقيق استنادا لأحكام القرار (54 لسنة 2001)، وتوقيف المتهمين على ذمة التحقيق".