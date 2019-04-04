مسؤول في نينوى يكشف عن تسجيل بعض عناصر داعش ضمن مفقودي العبارة

الخليج 365/ بغدادكشف عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار، اليوم الخميس، أن بعض عوائل عناصر تنظيم "داعش" سجلت أسماء أبنائها الذين قتلوا مع التنظيم كمفقودين في حادثة العبارة.

وقال العبار في تصريح اورده موقع ""RT إن "قيادة عمليات نينوى رصدت حالات تسجيل عناصر ضمن داعش كمفقودين في العبارة، لكن بعد التدقيق تمكنت القوات الأمنية من تأكيد المعلومات ومنع استغلال الحادثة".

وأضاف أن "عدد الذين توفوا حتى اللحظة في حادثة العبارة بلغ 107، بينما ما زلنا نبحث عن 40 - 50 مفقودا".



ولقي نحو 100 مدني مصرعهم غرقا، وفقد آخرون بانقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل في اذار الماضي، وأثار الحادث سخطا وجدلا واسعا، أقيل على إثره محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائباه من مناصبهم.