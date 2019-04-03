السامرائي يؤكد على ملاحقة من يقوم بجرائم الفساد مهما كان منصبه

الخليج 365/ بغدادأكد النائب مثنى السامرائي، الاربعاء، تطبيق القانون وملاحقة كل من يثبت ارتكابه لجرائم فساد من العابثين والفاسدين مهما كان منصبه أو الجهة الحزبية التي تحميه ضماناً لتحقيق العدالة.

وقال مكتب السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عضو مجلس النواب مثنى عبد الصمد السامرائي التقى رئيس محمكة استئناف صلاح الدين الاتحادية القاضي عبد مشحن حمدان، اليوم، في مقر المحكمة بمدينة تكريت، وجرى حوار معمق حول سير التحقيقات التي تتولاها الجهات القضائية في المحافظة والإجراءات القانونية التي يطبقها على الجميع دون تمييز".



وأكد السامرائي، "احترامه لاستقلالية السلطة القضائية واستعداده لتقديم كل الدعم والاسناد لها من خلال عمله في السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب ودعم جهودها في تطبيق القانون وملاحقة كل من يثبت ارتكابه لجرائم فساد من العابثين الفاسدين مهما كان منصبه أو الجهة الحزبية التي تحميه ضماناً لتحقيق العدالة".

من جانبه، اكد رئيس محكمة استئناف صلاح الدين، أن "القضاء يعمل باستقلالية كاملة ويبذل كل ما بوسعه للتحقيق في القضايا التي ترفع أمامه ضد أي جهة تتهم بارتكاب خروقات للقانون ما دامت تلك الدعاوى تستند إلى وثائق وأدلة يمكن الاعتداد بها".

