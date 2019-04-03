نائب: ما زلنا بحاجة لبقاء قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي، الاربعاء، أن الوضع بالعراق لايحتمل الكلام الاستعراضي والشعارات، مشيراً الى ان الحاجة مازالت مستمرة لبقاء قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الوضع بالعراق لايحتمل الكلام الاستعراضي والشعارات، بالتالي فنحن بالعراق بحاجة الى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية"، مبينا أن "التحالف ساعد العراق والقوات العراقية من الجيش والشرطة وابناء الحشد من خلال التدريب والتأهيل والتجهيز للخلاص من داعش".



وأضاف العيساوي، أن "المحافظات المحررة من داعش ما زالت فيها حتى اللحظة خلايا نائمة للمجاميع الارهابية، وهي بحاجة الى الجهد الاستخباري وتكنلوجيا المراقبة المتطورة الامريكية لكشف تلك الخلايا"، لافتا الى أن "تلك المحافظات تمثل نصف العراق وتربطها حدود مع دول للجوار فيها وضع مربك وقوات حماية الحدود لم تكتمل كما ان جاهزية قواتنا لم تصل للمستوى المطلوب مايجعلنا بحاجة الى بقاء قوات التحالف بقيادة امريكا".

ولفت العيساوي، الى أن "المحافظات المحررة بحاجة ايضا الى الدعم الدولي لاعمارها وهذا الامر لن يتحقق ولن تاتي الشركات دون وجود التحالف الدولي لتوفير ارضية امنية مناسبة لعمل تلك الشركات"، مشددا على أن "رغبتنا ببقاء القوات الاجنبية ليس معناه اننا مع المحور الامريكي ضد محاور اخرى، فالعراق يرفض سياسة التمحور مع اي طرف بل نعمل من اجل مصالحنا فقط ولا علاقة لنا بالصراعات الاقليمية والدولية ولا نقبل بان تكون اراضينا منطلق او ساحة لتلك الصراعات".

وكان النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني اكد، في (1 نيسان 2019)، أن موقف القوى السياسية الوطنية واضح برفض تواجد قوات اجنبية قتالية على اراضي العراق سواء للمراقبة او الاعتداء على اي دولة، لافتا الى أن اي تصريح يصدر عن الحاجة لوجود تلك القوات فهو غير مقبول.

يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح اكد في 30 اذار 2019 خلال مقابلة مع وكالة اسوشيتد برس ، إنه لا يرى معارضة "جدية" عندما يتعلق الأمر بوجود قوت أميركية في العراق طالما أنها ستبقى لغرض محدد يتمثل في المساعدة في محاربة تنظيم "داعش".

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال تصريحات صحفية ، أن الوجود الأميركي ضمانة للعراق، وفيما اعتبر ان المطالبة بسحب قوات التحالف في هذه المرحلة يصب في مصلحة الإرهاب.

