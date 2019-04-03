هذا واعتمد مجلس المحافظة مبدأ السدود لدرء الفيضانات في المناطق المنخفضة ببعقوبة، وإخلاء المنازل التي تقع ضمن المنخفضات المتجاوزة لتفادي اي خسائر.
من جانبها طمأنت الموارد المائية الاهالي حيال الوضع الحالي داعية المتجاوزين الى اخلاء مناطقهم.
قلق كبير ينتاب اهالي ديالى خاصة سكان حوض النهر من مغبة الفيضانات، في ظل وصول بحيرة حمرين الى مرحلة الامتلاء وعدم قدرتها على مواجهة أي سيول.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل، في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: السيول تثير القلق في بعقوبة ومخاوف من وصولها الى مركز المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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