بالفيديو: السيول تثير القلق في بعقوبة ومخاوف من وصولها الى مركز المحافظة

منذ نحو أسبوع تعيش بعقوبة كبرى مدن ديالى حالة الاستنفار القصوى في مواجهة خطر الفيضانات المحتملة، في حال تدفقت سيول جارفة قادمة من الحدود العراقية - الايرانية صوب بحيرة حمرين.

هذا واعتمد مجلس المحافظة مبدأ السدود لدرء الفيضانات في المناطق المنخفضة ببعقوبة، وإخلاء المنازل التي تقع ضمن المنخفضات المتجاوزة لتفادي اي خسائر.

من جانبها طمأنت الموارد المائية الاهالي حيال الوضع الحالي داعية المتجاوزين الى اخلاء مناطقهم.



قلق كبير ينتاب اهالي ديالى خاصة سكان حوض النهر من مغبة الفيضانات، في ظل وصول بحيرة حمرين الى مرحلة الامتلاء وعدم قدرتها على مواجهة أي سيول.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل، في الفيديو المرفق أعلاه.

