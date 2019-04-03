إرث يحول حياً إلى ميت في بغداد

الخليج 365/ بغدادأعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنه اكتشف في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تأشير وفاة أحد الأشخاص "الأحياء" في دائرة أحوال الرصافة وتنظيم صورة قيد "تثبت وفاته من أجل منعه من الإرث".

وأوضح المكتب، إن "عملية الكشف جاءت على خلفية قيام مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام في دائرة الجنسية بتدقيق سجلات دائرة أحوال الرصافة، حيث ضبطت المفرزة حالة تأشير وفاة شقيقين بشهادة وفاة واحدة، ونظمت بحقهما صورة قيد تثبت وفاتهما، وبعد التحري والتحقق الذي أجرته المفرزة التفتيشية اكتشفت أن أحد الشقيقين على قيد الحياة وأن الدائرة أشرت وفاته بالاعتماد على شهادة وفاة أخيه المتوفى، وهذا ما اثبتته صحة صدور شهادة الوفاة من دائرة الصحة في الشيخ عمر".



وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المفرزة التفتيشية الضابطة لحالة التلاعب والتزوير توصلت إلى أمينة السجل المدني المتورطة بعملية المخالفة تلك، واتخذت بحقها الاجراءات القانونية اللازمة"، مبيناً أن "معطيات التحقيق الاداري الابتدائي الذي أجراه مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أشارت إلى أن الهدف من هذه العملية هو حرمان الشخص المدّعى وفاته من الإرث".