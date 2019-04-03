اتفاق بين الحزبين الكرديين على تشكيل حكومة كردستان برئاسة مسرور برزاني

الخليج 365/ كركوكأفاد مصدر مطلع، الاربعاء، باتفاق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على تشكيل حكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور برزاني.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "اتفاقا تم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني يقضي بتشكيل حكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور برزاني".

وأوضح المصدر، أن "حصة الاتحاد ستتضمن رئيس برمان الاقليم، ومنصب نائب رئيس الحكومة، وخمسة وزراء، وثلاثة وكلاء وزراء، وثلاثة مناصب رئيس هيئة بنفس امتيازات الوزراء، وثلاثة اعضاء مجلس الامن، وثلاثة ممثلين دوبلوماسين خارج العراق، وعدد من مدراء الدوائر والمستشارين"، مشيرا الى "حصول الحزب الديمقراطي على منصاب اخرى ايضا، مع منصب رئاسة الحكومة" دون مزيد من التفاصيل.



وكان برلمان إقليم كردستان قرر تأجيل عقد جلسته التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، إلى اليوم الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة لمقاطعة عدد من الكتل الكردستانية الرافضة لتشريع قانون رئاسة الإقليم.