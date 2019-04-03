نائب عن صادقون يعلن تسلم رئاسة الوزراء اسماء المرشحين باستثناءِ العدل

اعلن النائب عن الصادقون احمد الكناني، الاربعاء، عن تسلُّمَ رئيسِ الوزراءِ لاسماءِ المرشحين للوزاراتِ المتبقيةِ باستثناءِ العدل.
وقال الكناني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئاسة الوزراء تسلمت اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة باستثناءِ العدل"، مبينا ان "تأخيرَ حسمِ الكابينة بسببِ الكرد".
واضاف ان "الكرد لم يتوافقوا على مرشحٍ معين لوزارةِ العدل"، مشيرا الى ان "عبد المهدي يريدُ تقديمَ الوزاراتِ بدفعةٍ واحدة، وليس بالتقسيط".
واكد الكناني ان "وزارتي الداخليةِ والدفاعِ حُسِمَتا بنسبةٍ كبيرة ً جدا"، موضحا ان "هناك شخصياتٌ رشحت لهذه الوزاراتِ بالتوافقِ السياسي".
واكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، في 31 اذار الحالي، ان الكتل السياسية حسمت اسماء مرشحيها الى الوزارات الاربعة، مشيرا الى ارسال اسماء خمسة مرشحين لكل من وزارتي الداخلية والدفاع الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار الانسب منها من قبله وارساله بكتاب رسمي الى البرلمان للتصويت عليها.
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