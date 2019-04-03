نائب رئيس البرلمان: زيارة بري نقطة تحول كبيرة في العلاقات العراقية اللبنانية

عدّ عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاربعاء، زيارة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نقطة تحول كبيرة وتاريخية على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين العراق ولبنان .
وجاء في بيان صدر عن مكتب الكعبي، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية اجتمعت اليوم، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء".
وجدد الكعبي، خلال الاجتماع، "الترحيب بزيارة بري و جميع الاصدقاء والأشقاء من لبنان ومن الدول المجاورة والصديقة"، مؤكدا على ان "تلك الزيارات التي تأتي بعد انتصار العراق على داعش هي رسالة كبيرة لكل العالم بان بلدنا بات نقطة انطلاق في استتباب امن واستقرار المنطقة والعالم ، فضلا عن دوره في تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية على كافة المستويات".
وتمنى الكعبي ان "لا تكون زيارة السيد بري والمسؤولين اللبنانيين الأخيرة كون العراق هو البلد الثاني للبنان".
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