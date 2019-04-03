تحقيق الرصافة تصدق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط في الداخلية

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الرصافة، الأربعاء، اعترافات متهم انتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية وقام بـ"مساومة" عدد من المواطنين بحجة قبولهم في دورة المعهد العالي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق بقيامه بجريمة الاحتيال ضد المواطنين وحصوله على مبلغ مالي مقداره 35 ألف دولار من المشتكين مقابل قبولهم في دورة الضباط كما يدعي المتهم".



وأضاف البيان، أن "المتهم ألقي القبض عليه وتم اعتقاله بالجرم المشهود اثناء تسلمه مبلغا من احد المواطنين بعد نصب كمين له بالتعاون من وزارة الداخلية".

وتابع أن "المحكمة صدقت اقواله وفقا لاحكام المادة 456 من قانون العقوبات وبصدد إحالته على محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".

