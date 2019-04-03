الانواء الجوية: امطار خفيفة وارتفاع بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم الاربعاء

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، تساقط امطار خفيفة وارتفاع بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون اليوم الاربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خلال الليل، كما ترتفع درجات الحرارة بضع درجات"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم، وترتفع درجات الحرارة قليلا".



واضافت الهيئة ان "الطقس ليوم الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الغربية تكون رعدية أحيانا وترتفع درجات الحرارة قليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو يتحول تدريجيا الى غائم ليلا، وترتفع درجات الحرارة قليلا".

وتابعت الهيئة ان "الطقس ليوم الجمعة سيكون غائم مع تساقط امطار تكون رعدية احيانا أبتداء من أقسامها الغربية"، مشيرة الى ان "الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون غائم مع تساقط امطار تكون متوسطة الشدة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا وفرصة لتساقط الحالوب".

يذكر ان البلاد شهدت خلال الاسبوع الحالي تساقط امطار غزيرة ادت الى حدوث سيول في بعض المحافظات وخاصة الشرقية منها.

