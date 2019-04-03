عضو بالاتحاد يوضح رؤية حزبه في حوارته مع الديمقراطي لتشكيل حكومة الاقليم

الخليج 365/بغدادأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، الأربعاء، أن رؤية حزبه في مباحثات تشكيل حكومة الإقليم ترتكز حول محاور محددة أبرزها الشراكة الحقيقية والاستحقاق الانتخابي وتحديد صلاحيات رئاسة الإقليم ضمن نظام برلماني مشابه للنظام الاتحادي.

وقال ميرزا في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد الوطني خلال حواراته مع الحزب الديمقراطي يركز على قضايا مهمة واستراتيجية وهي الاستحقاق الانتخابي والشراكة الحقيقية"، مبيناً أن "الاتحاد يريد شراكة حقيقية في ملفات الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية وأن تتجذر في الوزارات والمناصب الخاصة بشكل عادل وفق الاستحقاقات الانتخابية".



وأضاف ميرزا، أن "رؤية الاتحاد بشأن قضية النظام في الإقليم ترتكز حول دعم النظام البرلماني، وأن تكون صلاحيات رئاسة الإقليم محدودة وكما هو معمول به في الحكومة الاتحادية".

ولفت إلى أن "الكتل السياسية المقاطعة لجلسات برلمان الإقليم تعمل على توحيد مواقفها للضغط على الأطراف الأخرى الراغبة بتمرير قانون رئاسة الاقليم بشكل منفرد، كوننا نعتقد أن القانون ذو طابع وطني ويحتاج إلى توافق جميع الأطراف".

وكان برلمان إقليم كردستان قرر تأجيل عقد جلسته التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، إلى اليوم الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة لمقاطعة عدد من الكتل الكردستانية الرافضة لتشريع قانون رئاسة الإقليم.

