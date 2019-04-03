رئيس الجمهورية يرحب باللبنانيين "ساسة ورجال اعمال"

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، أن ثوابت العراق تتجسد بانفتاحه نحو عمقه العربي وجواره الاسلامي، مرحبا "بالاشقاء اللبنانيين ساسة ورجال اعمال"، مشيداً بدورهم في تعزيز اواصر الإخوة بين الشعبين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الرئيس صالح "استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، واكد ان سياستنا تهدف لاقامة علاقات صداقة وتعاون مع الجميع على اساس المشتركات وتجاوز الخلافات وبما يسهم بمصلحة شعبنا وتطوره".



وبين صالح ان "العراق بدأ باستعادة دوره المميز في المحيطين العربي والإقليمي خاصة بعد انتصاره على الارهاب"، مشددا على "اهمية رفع مستوى التعاون البرلماني بين البلدين من خلال المناقشة وتبادل الرؤى بين اللجان البرلمانية العراقية واللبنانية بما يحقق المصالح المشتركة".

واعرب رئيس الجمهورية عن ترحيبه "بالاشقاء اللبنانيين ساسة ورجال اعمال"، مشيداً "بدورهم في تعزيز اواصر الإخوة بين الشعبين الشقيقين".

وبحسب البيان فقد جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلدين والساحتين العربية والدولية.

من جانبه قال بري خلال تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس صالح، "لقد تشرفت بلقاء فخامة الرئيس الذي يكن له لبنان وانا شخصيا كل الاحترام منذ القدم"، مشيداً بالعلاقات التي تربط العراق ولبنان".

واضاف انه "تم بحث نتائج القمة العربية في تونس ودور العراق المحوري والمؤثر في لم شمل العرب"، مهنئاً في الوقت ذاته "بالانتصارات التي حققها الشعب العراقي ضد الارهاب".

