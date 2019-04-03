

وصل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إلى مبنى مجلس النواب في بغداد للقاء نظيره محمد الحلبوسي. الخليج 365/ بغدادوصل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إلى مبنى مجلس النواب في بغداد للقاء نظيره محمد الحلبوسي. وقال مراسل الخليج 365، إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وصل إلى مبنى مجلس النواب في بغداد وأضاف المراسل، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي كانا في استقبال بري. يذكر أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وصل، الأحد (31 آذار 2019)، إلى بغداد والتقى برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري يصل إلى مبنى البرلمان في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.