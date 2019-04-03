الصدر يوجه وزراء ومسؤولي كتلة الأحرار بعرض أنفسهم على مجلس مكافحة الفساد

الخليج 365/ بغدادوجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، جميع الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة من كتلة الأحرار بعرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فيما دعا الكتل الاخرى لأن تحذو حذو ذلك.

وجاء في بيان صدر، اليوم، عن مكتب الشهيد الصدر ، واطلعت عليه الخليج 365، إنه "استنادا الى التوجيهات الخاصة بالشيد مقتدى الصدر واستمرارا في مشروع الاصلاح ودعم الحكومة الحالية في ملف مكافحة الفساد تقرر دعوة جميع الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة ممن تسنموا المناصب المشار اليها في الحكومات السابقة والذين كانوا ينتمون الى كتلة الاحرار عرض انفسهم على المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي تشكل بموجب قرارات الحكومة الحالية لغرض التحقق من عدم وجود ملفات فساد متعلقة بهم".



كما أهاب البيان برئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد متابعة هذا الموضوع شخصيا وتوخي الموضوعية والشفافية من عدم وجود ملفات فساد متعلقة بهم".

وتنشر الخليج 365، ادناه نسخة من بيان مكتب الشهيد الصدر



