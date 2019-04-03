رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي صالح في بغداد

الخليج 365/ بغدادالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، برئيس الجمهورية برهم صالح في بغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطرفين بحثا التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات على مختلف الأصعدة".

يذكر أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وصل، الأحد (31 آذار 2019)، إلى بغداد في زيارة رسمية.

