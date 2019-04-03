بالفيديو: خلية الازمة تبدأ جولاتها الاستطلاعية في بحيرة حمرين

بهدف معالجة السيول الفيضانية المتآتية من الجانب الإيراني، بدأت خلية الازمة في محافظة ديالى أولى جولاتها الاستطلاعية لتطبيق خطة لمواجهة الموجات الفيضانية في بحيرة حمرين لدرء المخاطر عن المدن والقرى في حوض نهر ديالى.

مجلس المحافظة أعلن بدوره عن طبيعة الوضع الراهن في بحيرة حمرين، مؤكدا وجود مخاطر مستقبلية قريبة تقابلها حلول وضعت لمواجهة الازمة بشكل طردي.

الى ذلك، يأتي تحديد خطة درء مخاطر الفيضانات من قبل خلية الازمة والبدء بتطبيقها على ارض الواقع الطريقة المناسبة حاليا لتفادي أي انتكاسات قد تحصل، في ظل استمرار هطول الامطار وتدفق السيول الموسمية القادمة من الحدود العراقية- الايرانية.



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