مصرع خمسة أشخاص بحريق اندلع في صهريج وقود على طريق بغداد – حلة

الخليج 365/ بغداد
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الأربعاء، عن مصرع خمسة أشخاص بحريق نشب في صهريج محمل بالبانزين بعد حادث تصادم على طريق بغداد – حلة، مشيراً إلى أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق.
وقال معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق نشب في صهريج محمل بمادة البانزين بعد حادث تصادم مع عجلة نوع سنتافيا على طريق بغداد – حلة".
وأضاف معن، أن "الحادث أدى إلى مصرع خمسة مواطنين"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني شرعت بنقل الجثث وإزالة مادة البانزين من مكان الحادث وإعادة فتح الطريق".
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الأربعاء، عن مصرع خمسة أشخاص بحريق نشب في صهريج محمل بالبانزين بعد حادث تصادم على طريق بغداد – حلة، مشيراً إلى أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق.
وقال معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق نشب في صهريج محمل بمادة البانزين بعد حادث تصادم مع عجلة نوع سنتافيا على طريق بغداد – حلة".
وأضاف معن، أن "الحادث أدى إلى مصرع خمسة مواطنين"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني شرعت بنقل الجثث وإزالة مادة البانزين من مكان الحادث وإعادة فتح الطريق".
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