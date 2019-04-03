وزارة العدل: الإفراج عن 492 نزيلا خلال شهر اذار الماضي

الخليج 365/ بغدادأعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاربعاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر اذار الماضي، مشيرة الى الإفراج عن 492 نزيلا بينهم 42 نزيلاً مشمولاً بالعفو العام.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 492 نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم 42 مشمولاً بالعفو العام، و63 من النساء و429 من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".



وأكد البيان ان "دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".

يذكر ان عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام قد بلغ 8434 نزيلاً منذ شهر 11/2016 ولغاية 31/3/2019.

