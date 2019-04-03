ملايين العراقيين أحيوا مراسيم وفاة الإمام السابع متحدين الارهاب والأمطار

اسماء السيد - أسامة مهدي: أحيا ملايين العراقيين في بغداد اليوم مراسيم وفاة الامام السابع موسى الكاظم متحدين الارهاب والطقس السيئ المصاحب لأمطار شديدة بحماية الطائرات وثلاثة اطواق امنية، بينما اعلنت الحكومة عطلة رسمية في حين دعا القادة الى استلهام المناسبة في تعزيز الوحدة وتجاوز الخلافات.

وقال قائد طيران الجيش الفريق اول الطيار الركن حامد عطية المالكي إن القيادة نفذت خطة لتأمين الحماية لزائري الامام موسى الكاظم في منطقة الكاظمية بضواحي العاصمة الشمالية حيث اشرفت خلية ازمة في قيادة عمليات بغداد من قبل طيران الجيش والجهات المعنية على سير عملية تأمين الزيارة بنجاح وبالتنسيق مع رئاسة أركان الجيش في وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة ووزارتي الصحة والنقل.

وقد وجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارة الى مقر قيادة عمليات بغداد، بتسهيل الاجراءات وتأمين الطرق وتحقيق الانسيابية لحركة الزائرين ذهابا وايابا. واطلع على الاجراءات المتخذة لحماية الزائرين المتوجهين الى مرقد الامام موسى الكاظم، مؤكدا ان بغداد تتنفس بحرية وتشهد استقرارا غير مسبوق بعد رفع الحواجز ونقاط التفتيش وبدعم من المواطنين وجميع الاطراف مع الجهات الأمنية.

رئيسا الجمهورية والبرلمان: استلهام للوحدة وتجاوز الخلافات

ومن جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة اطلعت عليها ""الخليج 365""، اننا "في ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام نستحضر قيم السماح والتواضع والصبر والحرية والعطاء التي جسدها الامام في حياته".. مضيفا "ان سليل الدوحة المحمدية كان خير مثال لجميع مكارم الاخلاق التي نحتاج استحضارها على الدوام والاقتداء بها من اجل حياة كريمة وسلوك اخلاقي رفيع."

أما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فقد اشار الى ان "إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام والاحتفاء بها تأتي استذكارا للتضحيات واستنهاضا لقيم الحق والعدل التي انتهجها آل بيت رسول الله وصحابته الأطهار".



مراسم مليونية بمنطقة الكاظمية في بغداد لاحياء ذكرى وفاة الامام السابع لدى الشيعة

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ودعا الحلبوسي في بيان اليوم اطلعت على نصه ""الخليج 365"" الشعب العراقي بكل أطيافه إلى استلهام العبر من هذه الذكرى الأليمة وجعلها نبراسا ومنهجا للوحدة وتجاوز الخلافات .

واعتبر دماء الشهداء التي انتفضت "من أجل الدفاع عن ثرى العراق الطاهر ضد الهجمة الداعشية الإرهابية، امتدادا للقيم الثورية للإمام الكاظم عليه السلام الرافضة للظلم والطغيان".

وثمن دور القوات الأمنية بجميع صنوفها في توفير الحماية للزائرين الوافدين من المحافظات والعاصمة بغداد وكذلك الجهات الخدمية والطبية الساندة التي اسهمت في توفير خدماتها لجموع الزائرين .

الاعلى في الترند العراقي

وأعلن مركز الإعلام الرقمي عن تصدر هاشتاغ "استشهاد الامام كاظم الغيظ" الترند العراقي على منصة تويتر .

وأوضح فريق الرصد التابع لمركز في تقرير تابعته ""الخليج 365"" أن الهاشتاج تصدر ترند المنطقة الجغرافية للعراق تزامناً مع ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام. وأشار الى ان عدداً كبيراً من الناشطين في العراق ودول الجوار على المنصة شاركوا بأكثر من 39 الف تغريدة حتى امس تتعلق بالهاشتاغ وتتضمن نصوص وصور تعازٍ تخص هذه الذكرى.

واضاف المركز ان هذا النوع من الهاشتاغات يظهر للمرة الاولى بعد غياب ترند المغردين العراقيين منذ اكتوبر من العام الماضي.. داعيا إدارة منصة تويتر بتخصيص ترند خاص بالعراق إسوة بباقي دول العالم.

انتهاء المراسيم بتشييع رمزي

وانتهت اليوم مراسيم احياء وفاة الامام الكاظم التي استمرت ثلاثة ايام بتشييع رمزي لنعشه شارك فيه عشرات الالاف من الزائرين القادمين من مختلف مناطق البلاد.

وقد سيرت مديرية سكك الحديد بهذه المناسبة 30 رحلة على متن قطاراتها لنقل الزائرين من خلال ثلاثة محاور طيلة أيام الزيارة وعلى مدى الساعة.

كما باشرت القوات الامنية الثلاثاء بفتح بعض الطرق والجسور التي كانت قد اغلقتها منذ يوم الجمعة الماضي وجعلت عددا منها لمسار الذهاب وحده ومداخل التقاطعات الرئيسـة وسط العاصمـة لتأمين سيـر الزائريـن، كما شددت الحراسة على الجسور الرابطة بين جانبي العاصمة على نهر دجلة .

ومن جانبها، اطلقت أمانة العاصمة بغداد اليوم حملة خدمية كبرى بالتزامن مع انتهاء مراسم الزيارة واوضحت ان كوادرها في البلديات المختلفة بدأت بحملة لتنظيف مسارات سير الزائرين من الشوارع الرئيسية والفرعية وحسب قواطعهم البلدية وهي مستمرة بخطتها الخدمية لتعود المدينة الى وضعها الطبيعي خلال الساعات القليلة المقبلة .

والامام موسى بن جعفر الكاظم المولود في 7 صفر 128هـ والمتوفى في 25 رجب 183هـ وهو أحد أعلام المسلمين والإمام السابع عند الشيعة الإثني عشرية، حيث يحيي الشيعة ذكرى وفاته كل عام بالذهاب سيرا على الاقدام إلى الحضرة الكاظمية عبر جسر الائمة بين منطقة الاعظمية ذات الاغلبية السنية ومنطقة الكاظمية ذات الاغلبية الشيعية.

والده هو الإمام جعفر بن محمد الصادق أحد فقهاء الإسلام، قضى جزءاً من حياته في السجن وعاصر فترة حساسة من تاريخ المسلمين. كنيته أبو إبراهيم وأبو الحسن ومن ألقابه: الكاظم والعبد الصالح وباب الحوائج وسيد بغداد.

اجراءات مشددة أمنت الزيارة بلا حوادث

وفيما تم الاعلان عن نجاح الخطة الامنية لحماية الزائرين، فقد اشار قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي الى أن خطة تأمين الزيارة التي انتهت اليوم بتشييع رمزي لنعش الامام الكاظم تضمنت تقسيم مدينة الكاظمية الى عدة اطواق امنية لحماية الزائرين مع منع حركة الدراجات النارية فيها وتأمين الاجواء بطائرات مسيرة .

وتم ايضا منع السيارات الحمل من دخول الكاظمية وحظر دخول العجلات القادمة من المحافظات الى بغداد اعتباراً من السبت .

وكانت هذه المناسبة شهدت عام 2015 كارثة حدثت على جسر الائمة بين منطقتي الكاظمية الشيعية والاعظمية السنية في بغداد يوم 31 أغسطس حيث يذهب الملايين سيرا على الاقدام إلى الحضرة الكاظمية لأداء مراسم الزيارة واحياء هذه الذكرى ونتيجة للتدافع الشديد على الجسر بعد انتشار اشاعة بوجود مفجر انتحاري لتنظيم القاعدة، ما أثار الذعر بين الجموع وبسبب اكتظاظ الجسر بالمشاة واغلاقه من أحد أطرافه بنقطة تفتيش سقط العديد من الزوار في نهر دجلة بسبب الفوضى التي عمت بعد انتشار الاشاعة، مما أدى إلى موت الف شخص واصابة حوالي 400 آخرين دهسا أو غرقا.