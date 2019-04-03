العشرات ينظمون وقفة في البصرة للمطالبة بإيقاف استيراد أنواع من المواد الغذائية

الخليج 365/ البصرةشارك العشرات من أصحاب معامل المرطبات والعاملين فيها في وقفة احتجاجية قرب مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، طالبوا خلالها الحكومة بإيقاف استيراد المنتجات المنافسة لمنتجاتهم من دول الجوار.

وقال رئيس غرفة صناعة البصرة ماجد رشك عبد الله في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة الصناعات الغذائية نظمت الوقفة الاحتجاجية قرب مجلس المحافظة الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بحظر استيراد المرطبات والآيس كريم، وبخاصة من الأردن لأنها تمر عبر منفذ طريبيل من دون رسوم كمركية وضرائب"، مبيناً أن "البصرة فيها 50 معملاً لإنتاج المرطبات والآيس كريم يعمل فيها مئات العمال والفنيين والإداريين، وإغراق الأسواق المحلية بالمرطبات المستوردة مع بداية فصل الصيف أدى الى تعطيل بعض هذه المعامل، ويهدد بتعطيل المزيد منها".



ولفت عبد الله الى أن "أحد المعامل في البصرة كان يصدر منتجاته عبر الموانئ التجارية الى دولة الإمارات وسلطنة عمان، ولكنه اضطر مؤخراً الى إيقاف التصدير، فضلاً عن تقليص نشاطه الانتاجي"، مضيفاً أن "الحكومة من واجبها تمكين الصناعيين العراقيين وحماية المنتج الوطني، ونحن نطالبها بتحقيق ذلك".

يذكر أن محافظة البصرة تعد رسمياً عاصمة العراق الاقتصادية، ومن أهم المدن النفطية في العالم، وفيها موانئ تجارية وأسواق نشطة، إلا أن القطاع الصناعي فيها ما زال ضعيفاً في ظل وجود العديد من المصانع الحكومية الكبيرة المعطلة منذ أعوام، فضلاً عن ضعف الدعم الحكومي للمشاريع الصناعية التي يتبناها القطاع الخاص.

